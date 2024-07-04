Экс-глава МО "Светлановское" не может получить справку о статусе депутата

Депутат МО "Светлановское" Янина Евстафьева, которая три года возглавляла муниципалитет, почти неделю не может получить в муниципалитете справку о том, что она является депутатом совета. Документ ей необходим для участия в сентябрьских выборах. Нынешний глава Сергей Штуков, по ее словам, на звонки не отвечает, а в муниципалитете говорят, что на работе он не появляется. Об этом ЗАКС.Ру рассказала сама Евстафьева.

Получить справку о своем депутатстве Евстафьева пытается с 28 июня. Очередную попытку собрать пакет документов экс-глава предприняла 4 июля. Она пришла в муниципалитет, однако встретиться со Штуковым или его заместителем не получилось. Сотрудники МА заявили, что они оба находятся на больничном. Когда вернутся - не уточнили. Евстафьева оставила заявление на имя главы с просьбой выдать ей справку. Отметим, утром корреспондент ЗАКС.Ру не смог по телефону застать главу МО "Светлановское" на рабочем месте - в муниципалитете сообщили, что он "ушел на совещание".

- Ситуация достаточно патовая, но я искренне надеюсь, что мое заявление будет являться хоть каким-то основанием, но, конечно, это не точно. Сдача первого пакета документов [в ТИК] заканчивается в начале следующей недели, 9-10 числа, - сказала депутат.

Евстафьева избралась в совет МО "Светлановское" в 2019 году в качестве самовыдвиженца. Возглавила округ. В конце 2022 года уступила место главы МО Сергею Штукову, который прошел в совет во время дополнительных выборов. Он баллотировался от "Единой России".

На сентябрьских выборах экс-глава МО рассматривала для выдвижения пять муниципалитетов: МО "Светлановское", МО "Коломяги", МО "Смольнинское", МО "Владимирский округ" и МО "Лиговка-Ямская". Она пыталась попасть в списки "Единой России", но проиграла праймериз.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру