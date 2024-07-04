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Новости 17:16

На пересечении Пражской и Турку произошла коммунальная авария с разливом воды

фото ЗакС политика На пересечении Пражской и Турку произошла коммунальная авария с разливом воды

Во Фрунзенском районе Петербурга произошла коммунальная авария из-за испытания сетей, об этом 4 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Авария случилось на пересечении Пражской улицы с улицей Турку. Грязная вода залила саму Пражскую улицу и въезды во дворы, образовав в районе пробку, однако затора нет.

В ГУП "Теплосеть Санкт-Петербурга" сообщили, что во Фрунзенском районе сейчас проводятся гидравлические испытания, в том числе на Пражской улице. На данный момент, другая информация неизвестна.

Напомним, что во вторник, 2 июля, в Приморском районе произошла коммунальная авария на Планерной улице. От горячей воды пострадало несколько автомобилей.

Фото: ЗАКС.Ру


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