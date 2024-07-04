ТИК зарегистрировала 16 кандидатов от ЕР в МО № 15

Почти половина кандидатов в совет МО № 15 зарегистрирована для участия в муниципальных выборах, следует из принятого 4 июля решения ТИК № 34. Все они баллотируются от "Единой России".

К вечеру четверга в ГАС "Выборы" имелась информация о 34 кандидатах в МО № 15. Из 20 человек, выдвинутых ЕР, на данный момент зарегистрированы 16 кандидатов, при этом девять из них представлены в действующем созыве муниципального совета.

Регистрацию получили глава МО Сергей Виноградов и его заместитель Кристина Степанова, а также депутаты Артем Арефьев, Вера Гребенева, Алексей Козлов, Екатерина Костыгова, Елена Матесович, Ирина Мамушкина и Наталия Полякова.

Кроме них, принять участие в выборах смогут заведующая детсадом № 101 Юлия Быкова и ее коллега, заведующая детсадом № 44 Надежда Шарова. Также от ЕР выдвинулись заместитель заведующего детсадом № 91 Ольга Данилова и старший воспитатель детсада № 9 Наталья Шамраева, а заодно и директор школы № 584 Людмила Супонина.

Из двоих оставшихся кандидатов один занимает должность заместителя главврача детской поликлиники № 7, это Ирина Надеждина. В свою очередь, Тамара Чакерт сообщила о себе, что трудится декларантом в ООО "Кари".

Муниципальные выборы в Петербурге назначены на 8 сентября, они пройдут одновременно с выборами губернатора и довыборами в Заксобрание по 18-му округу. Голосование продлится в течение трех дней. К четвергу на выборы заявились более двух тысяч кандидатов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру