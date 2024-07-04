Мобилизованным при самовольном оставлении воинской части не будут начислять соцвыплаты

Министр обороны РФ Андрей Белоусов подписал приказ, согласно которому мобилизованным не будут начисляться социальные выплаты, если они решили сами оставить воинскую часть, об этом 4 июля появилась информация на сайте правовой информации.

Как уточняется в приказе, речь идет о самовольном оставлении воинской части или места военной службы. Мобилизованным, которые их покинули, ежемесячная социальная выплата начисляться не будет.

Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое устанавливает категории граждан, которые могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии. Туда входят ветераны боевых действий. Сейчас документ уже вступил в силу.

Фото: ЗАКС.Ру