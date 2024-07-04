КПРФ выдвинула кандидатов в 89 муниципалитетах Петербурга

Кандидаты от КПРФ будут баллотироваться в 89 муниципальных округах Петербурга из тех 110, где в сентябре состоятся выборы. В партии претендуют на замещение 427 мест в муниципальных советах, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе объединения 4 июля.

Некоторые кандидаты будут баллотироваться сразу в нескольких муниципалитетах. Например, действующий глава МО "Южно-Приморский" Юрий Епифанцев также представит партию в МО "Сосновая Поляна".

Накануне в КПРФ приняли решение о дополнительном выдвижении еще шести кандидатов на муниципальные выборы. Необходимость этого коммунисты объяснили стремлением "выдвинуть всех членов партии и <...> сторонников, готовых бороться за права и свободы граждан".

Часть выдвинутых ранее кандидатов уже находятся на этапе регистрации в ТИКах, отметили в партии.

Поддержанные партией кандидаты будут баллотироваться в муниципалитетах на территории всех 18 районов города. Особое внимание было проявлено к Красносельскому району, где партийцы претендуют на замещение 78 депутатских мест. В то же время в Кронштадте от КПРФ баллотируется один кандидат.

В конце июня в КПРФ говорили о намерении выставить кандидатов в 88 муниципалитетах Петербурга.

Андрей Казарлыга, фото: КПРФ Ленинград / Telegram