Из-за площадки на Рижском проспекте задержали предпринимателей

В Петербурге задержали генерального директора и сотрудника ООО "Матис" и генерального директора ООО "Спортстрой", об этом 5 июля сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следователи отметили, что им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, с 2021 по 2022 год ООО "Матис" и управление по благоустройству администрации Адмиралтейского района заключили контракт на подготовку документации по благоустройству сквера на Рижском проспекте.

Для закупки оборудования детской площадки генеральный директор и работник ООО "Матис" нашли коммерческие предложения официальных дилеров и завысили цену закупки. Через ООО "Спортстрой" они приобрели аналоги оборудования за 2,4 млн рублей, а от администрации района получили при этом 6,8 млн рублей.

Напомним, что ранее из-за благоустройства на Рижском проспекте задержали замглавы Адмиралтейского района Игоря Комарова.

Фото: ЗАКС.Ру