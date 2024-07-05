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Новости 12:17

Рэперу Моргенштерну* грозит уголовное дело из-за израильского паспорта

фото ЗакС политика Рэперу Моргенштерну* грозит уголовное дело из-за израильского паспорта

Правоохранительные органы хотят возбудить уголовное дело в отношении рэпера Моргенштерна* из-за гражданства Израиля, об этом 5 июля пишут "РИА Новости" со ссылкой на источник в органах.

По информации правоохранителей, в 2022 году рэпер получил израильский паспорт, однако МВД не предупредил об этом. Теперь ему может грозить возбуждение уголовного дела о неуведомлении властей о наличии гражданства другого государства (ст.330.2 УК РФ).

Напомним, что московская прокуратура потребовала возбудить в отношении рэпера Моргенштерна* уголовное дело из-за невыполнения обязанностей иностранного агента.

*Минюст внес Алишера Моргенштерна в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


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