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Выборы

Муниципал 13:42

В Петербурге не осталось муниципалитетов без кандидатов на выборы

фото ЗакС политика В Петербурге не осталось муниципалитетов без кандидатов на выборы

Во всех 110 округах, где в сентябре должны состояться выборы, к сегодняшнему дню появились желающие поучаствовать в муниципальных выборах. Последним муниципалитетом, присоединившимся к остальным, стало МО "Поселок Комарово".

Информация о семи выдвиженцах появилась в ГАС "Выборы" днем 5 июля. Еще накануне вечером сведения о них отсутствовали в системе.

Все подавшие документы кандидаты в Комарово баллотируются от "Единой России". Больше половины из них заседают в действующем созыве муниципального совета. Это глава округа Анастасия Журавская и депутаты Игорь Куличков, Никита Торопов и Елена Цветкова.

Также партия выдвинула студентку педагогического колледжа Полину Емельянову, координатора благотворительных программ фонда "Свет.Дети" Анфису Жук и временно не работающего Илью Шатохина.

Еще днем в четверг в ГАС "Выборы" отсутствовали сведения о кандидатах в двух муниципалитетах Петербурга — в Комарово и в МО "Поселок Молодежное". Во втором из них данные о выдвиженцах появились к вечеру.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Комарово
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Молодежное
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Журавская Анастасия Сергеевна
Пока еще нет голосов...
Куличков Игорь Васильевич
Пока еще нет голосов...
Торопов Никита Евгеньевич
Пока еще нет голосов...
Цветкова Елена Аркадьевна
Упоминаемые персоны
Журавская Анастасия Сергеевна 
Куличков Игорь Васильевич
Торопов Никита Евгеньевич 
Цветкова Елена Аркадьевна 




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