В Петербурге не осталось муниципалитетов без кандидатов на выборы

Во всех 110 округах, где в сентябре должны состояться выборы, к сегодняшнему дню появились желающие поучаствовать в муниципальных выборах. Последним муниципалитетом, присоединившимся к остальным, стало МО "Поселок Комарово".

Информация о семи выдвиженцах появилась в ГАС "Выборы" днем 5 июля. Еще накануне вечером сведения о них отсутствовали в системе.

Все подавшие документы кандидаты в Комарово баллотируются от "Единой России". Больше половины из них заседают в действующем созыве муниципального совета. Это глава округа Анастасия Журавская и депутаты Игорь Куличков, Никита Торопов и Елена Цветкова.

Также партия выдвинула студентку педагогического колледжа Полину Емельянову, координатора благотворительных программ фонда "Свет.Дети" Анфису Жук и временно не работающего Илью Шатохина.

Еще днем в четверг в ГАС "Выборы" отсутствовали сведения о кандидатах в двух муниципалитетах Петербурга — в Комарово и в МО "Поселок Молодежное". Во втором из них данные о выдвиженцах появились к вечеру.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру