МО "Комарово" остался последним округом без данных о кандидатах

В Петербурге кандидаты подали документы в большинство муниципалитетов из тех, где были назначены выборы. До сих пор ни одного выдвиженца нет в единственном округе из 110, следует из данных в ГАС "Выборы". Речь идет о МО "Комарово".

Еще накануне данные о выдвиженцах отсутствовали в "Комарово" и в МО "Молодежное". К вечеру 4 июля стало известно о выдвижении восьми кандидатов от "Единой России" во втором из них. Информации о кандидатах в первом муниципалитете на момент выхода заметки не было.

Среди выдвинувшихся в "Молодежном" оказалась глава округа Ирина Холодилова вместе с депутатами Марией Васильевой, Юрием Клейменовым, Антоном Матросовым и Сергеем Фукаловым. Еще трое кандидатов не имеют депутатского мандата. Это документовед Ирина Ивaнова, заместитель заведующего больницей № 40 Наталья Панина и заведующая хозяйством с загородном оздоровительно-образовательном центре "Академия" Любовь Потапова.

Ранее глава Горизбиркома Максим Мейксин сообщил, что для участия в муниципальных выборах подали документы более двух тысяч кандидатов. Большинство из них баллотируются от политических партий.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру