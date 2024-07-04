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Выборы

Муниципал 18:58

МО "Комарово" остался последним округом без данных о кандидатах

фото ЗакС политика МО "Комарово" остался последним округом без данных о кандидатах

В Петербурге кандидаты подали документы в большинство муниципалитетов из тех, где были назначены выборы. До сих пор ни одного выдвиженца нет в единственном округе из 110, следует из данных в ГАС "Выборы". Речь идет о МО "Комарово".

Еще накануне данные о выдвиженцах отсутствовали в "Комарово" и в МО "Молодежное". К вечеру 4 июля стало известно о выдвижении восьми кандидатов от "Единой России" во втором из них. Информации о кандидатах в первом муниципалитете на момент выхода заметки не было.

Среди выдвинувшихся в "Молодежном" оказалась глава округа Ирина Холодилова вместе с депутатами Марией Васильевой, Юрием Клейменовым, Антоном Матросовым и Сергеем Фукаловым. Еще трое кандидатов не имеют депутатского мандата. Это документовед Ирина Ивaнова, заместитель заведующего больницей № 40 Наталья Панина и заведующая хозяйством с загородном оздоровительно-образовательном центре "Академия" Любовь Потапова.

Ранее глава Горизбиркома Максим Мейксин сообщил, что для участия в муниципальных выборах подали документы более двух тысяч кандидатов. Большинство из них баллотируются от политических партий.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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МО Поселок Комарово
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МО Поселок Молодежное
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Васильева Мария Игоревна
Пока еще нет голосов...
Клейменов Юрий Алексеевич
Пока еще нет голосов...
Матросов Антон Сергеевич
Пока еще нет голосов...
Фукалов Сергей Васильевич
Пока еще нет голосов...
Холодилова Ирина Александровна
Упоминаемые персоны
Васильева Мария Игоревна 
Клейменов Юрий Алексеевич
Матросов Антон Сергеевич 
Фукалов Сергей Васильевич 
Холодилова Ирина Александровна 




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