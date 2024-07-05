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Новости 13:47

"Чернышевскую" могут открыть в третьей декаде июля

фото ЗакС политика "Чернышевскую" могут открыть в третьей декаде июля

Губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал открытие станции метрополитена "Чернышевская", об этом 5 июля пишет 78.ru со ссылкой на слова градоначальника,

По словам Беглова, станцию откроют в третьей декаде июля, то есть после 20 июля. Он отметил, что первый раз при реконструкции станции использовали эскалаторы, которые произвели в Петербурге.

"Я очень рад, что мы наладили производство, потому что у нас большая программа по реконструкции станций метрополитена. Самое главное, чтобы [эскалаторы] были надёжные", – сказал Беглов.

Напомним, что вход на станцию петербургского метрополитена "Приморская" ограничат до 30 августа в часы пик. На станции будет производиться ремонт эскалатора.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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