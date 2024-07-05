"Новые люди" выдвинули 388 кандидатов на муниципальные выборы

Партия "Новые люди" окончательно утвердила список кандидатов на муниципальные выборы в Петербурге. Всего от объединения выдвинется 388 человек, которые будут претендовать более чем на 400 мест, сообщили ЗАКС.Ру в партии. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев, находясь в Северной столице, 5 июля провел встречу со своими однопартийцами.

- Заканчивается первый этап избирательной кампании. Партия "Новые люди" выдвинула 359 кандидатов уже, и еще сегодня 29 мы выдвигаем. Это хорошо, потому что есть возможность людям, которые любят свой город, свою страну, стать частью власти, самой важной. Той, которая находится в непосредственном контакте с избирателями, горожанами, - сказал Нечаев.

Лидер партии Алексей Нечаев рассказал ЗАКС.Ру, что средний возраст кандидатов составляет 35 лет. Он уточнил, что среди выдвинутых представителей партии есть как 18-летние, так и возрастные кандидаты.

ЗАКС.Ру ознакомился со списком партии, в котором упоминаются 359 человек. "Новые люди" выдвинутся в 98 муниципальных образованиях. Больше всего кандидатов направят в МО № 54, МО "Владимирский округ", МО "Правобережный", МО № 72 - более десяти кандидатов. Во многих муниципалитетах будет лишь один кандидат. Так, глава петербургского отделения партии Анастасия Васильева в одиночку намерена баллотироваться в МО "Княжево".

Муниципальные выборы в Петербурге пройдут с 6 по 8 сентября в 110 муниципальных образованиях. По состоянию на 5 июля кандидаты есть уже во всех МО, где планируется провести выборы.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру