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Новости 14:54

МЧС предупредило петербуржцев о грозе с ветром 6 июля

фото ЗакС политика МЧС предупредило петербуржцев о грозе с ветром 6 июля

В субботу, 6 июля, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 4 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 6 июля в городе могут быть грозы. Также ожидаются порывы ветра до 17 м/с во время грозы.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что в Петербурге продлили "жёлтый" уровень погодной опасности.

Фото: ЗАКС.Ру


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