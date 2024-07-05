МЧС предупредило петербуржцев о грозе с ветром 6 июля

В субботу, 6 июля, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 4 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают, что 6 июля в городе могут быть грозы. Также ожидаются порывы ветра до 17 м/с во время грозы.

В условиях плохой погоды автомобилистам рекомендуется не пользоваться личным транспортом из-за риска ДТП, а пешеходам – быть максимально внимательными.

Напомним, что в Петербурге продлили "жёлтый" уровень погодной опасности.

Фото: ЗАКС.Ру