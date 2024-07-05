Во Фрунзенском районе освятили закладной камень храма в честь снятия блокады

На углу Бухарестской улицы и Козловского переулка в Петербурге 5 июля освятили закладной камень анонсированного два года назад храма, посвященного 80-летию полного снятия немецко-фашистской блокады. В церемонии приняли участие митрополит Варсонофий и губернатор Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного. Храм будет носить имя святой равноапостольной Нины.

"В истории нашего города эта святая - освободительница. Именно в день ее памяти - 27 января 1944 года - враг бежал от стен Ленинграда", - напомнил собравшимся Беглов.

В шаговой доступности от будущего культового сооружения расположено Ново-Волковское кладбище, где расположены братские захоронения жителей осажденного города. Этим обстоятельством, в частности, объясняется выбор места для строительства. Пока место будущей церкви занимает деревянная часовня.

фото: gov.spb.ru