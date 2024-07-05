"Зениту" грозит штраф за высокую посещаемость матчей Кубка России

Петроградский районный суд Петербурга собирается рассмотреть два административных протокола в отношении футбольного клуба "Зенит", обратил внимание ЗАКС.Ру. Поводом для составления протоколов стало число болельщиков на матчах Кубка России по футболу, которые прошли на стадионе "Газпром Арена".

Как сообщили ЗАКС.Ру в Объединенной пресс-службе судов, петербургские полицейские решили привлечь ФК "Зенит" к ответственности из-за матчей в апреле и мае 2024 года в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Тогда сине-бело-голубые играли с столичными "Спартаком" и ЦСКА. В день игры 17 апреля на трибунах, согласно протоколу, собралось 56 тысяч человек, а 15 мая - 50 тысяч человек. Правоохранительные органы посчитали, что пользователь стадиона в лице "Зенита" не должным образом организовал работу по обеспечению безопасности и нарушил правила проведения официальных спортивных мероприятий (ст.20.32 ч.1 КоАП), согласно которым число зрителей не должно превышать 47 тысяч. В "Зените" с вменяемым правонарушением не согласны.

Заседания пройдут 11 и 18 июля. По каждому из протоколов клубу может грозить штраф от 100 до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на три месяца.

Осенью 2023 года на ФК "Зенит" был составлен административный протокол по "митинговой" статье из-за несогласованного празднования победы в премьер-лиге. Тогда клубный автобус курсировал по центру города, делая небольшие остановки и привлекая внимание пешеходов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру