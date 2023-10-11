Горсуд утвердил штраф "Зениту" за уличное празднование чемпионства

Городской суд Петербурга рассмотрел апелляционную жалобу футбольного клуба "Зенит", не согласившегося со штрафом, который в августе ему выписал Петроградский районный суд.

Протокол был составлен по "митинговой" статье 20.2.2 КоАП из-за бурного празднования победы в Российской премьер-лиге. Взыскание составило 300 тысяч рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, постановление нижестоящей инстанции оставили без изменений.

Напомним, что вечером 13 мая автобус "Зенита" проехал, делая остановки, по центральным районам города в честь очередного чемпионства в РПЛ. Футболисты привлекали внимание толпы. После мероприятия сразу в несколько районных судов поступили протоколы как на клуб, так и на его сотрудника, ответственного за безопасность. Участников акции обвинили в порче газонов и использовании дымовых шашек.

Некоторые из протоколов суды возвращали в полицию. Впоследствии производство по некоторым "административкам" было прекращено.

Фото: ЗАКС.Ру