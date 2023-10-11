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Новости 12:02

Горсуд утвердил штраф "Зениту" за уличное празднование чемпионства

фото ЗакС политика Горсуд утвердил штраф "Зениту" за уличное празднование чемпионства

Городской суд Петербурга рассмотрел апелляционную жалобу футбольного клуба "Зенит", не согласившегося со штрафом, который в августе ему выписал Петроградский районный суд.

Протокол был составлен по "митинговой" статье 20.2.2 КоАП из-за бурного празднования победы в Российской премьер-лиге. Взыскание составило 300 тысяч рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, постановление нижестоящей инстанции оставили без изменений.

Напомним, что вечером 13 мая автобус "Зенита" проехал, делая остановки, по центральным районам города в честь очередного чемпионства в РПЛ. Футболисты привлекали внимание толпы. После мероприятия сразу в несколько районных судов поступили протоколы как на клуб, так и на его сотрудника, ответственного за безопасность. Участников акции обвинили в порче газонов и использовании дымовых шашек.

Некоторые из протоколов суды возвращали в полицию. Впоследствии производство по некоторым "административкам" было прекращено.

Фото: ЗАКС.Ру


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