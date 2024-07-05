В массовом ДТП на трассе "Сортавала" погибла девушка

В Приозерском районе, на трассе "Сортавала" днем 5 июля столкнулись пять автомобилей. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщило о начале проверки обстоятельств аварии.

Правоохранителям уже известно, что в ДТП на 95-м километре шоссе погибла молодая женщина и пострадало еще трое граждан.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на ФКУ Упрдор "Северо-Запад", среди пострадавших есть ребенок. После аварии в обе стороны трассы образовались длинные, более километра, пробки. Одним из участников столкновения стал грузовик.

Фото: ЗАКС.Ру