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Из-за гибели рабочего на стройке в Усть-Луге возбудили уголовное дело

фото ЗакС политика Из-за гибели рабочего на стройке в Усть-Луге возбудили уголовное дело

В Ленобласти завели уголовное дело в связи с гибелью рабочего, которого придавило воротами на стройке в Усть-Луге. Как сообщает 5 июля управление СК по региону, дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК).

Несоблюдение техники безопасности привело к несчастному случаю 28 июня. Мужчина трудился на строительстве газоперерабатывающего комплекса. Он участвовал в монтаже откатных двустворчатых ворот, которые в конечном счете на него обрушились. Смерть наступила на месте.

Погибшему было 39 лет. Он работал начальником монтажной бригады. В ближайшее время будут проведены судебные экспертизы.

Решение о строительстве газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге федеральное правительство утвердило два года назад.

Фото: ЗАКС.Ру


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