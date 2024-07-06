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Новости 11:15

В Петербурге продлили "жёлтый" уровень погодной опасности 6 июля

фото ЗакС политика В Петербурге продлили "жёлтый" уровень погодной опасности 6 июля

В Петербурге продлили "жёлтый" уровень погодной опасности, об этом 5 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

По информации Росгидрометцентра, с 12 до 19 часов 6 июля в городе ожидается гроза с порывами ветра до 15-17 м/с. Такую же погоду обещали 4 и 5 июля.

Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Напомним, что 6 июля в Петербурге продолжается прохладная погода, при которой пройдут дожди и порывистый ветер.

Фото: ЗАКС.Ру


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