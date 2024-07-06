В Петербурге до 2028 года собираются обновить 500 километров теплосетей

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" планирует обновить 500 километров теплосетей за четыре года с помощью городских инвестиций, об этом 6 июля сообщили в пресс-службе предприятия.

Работы планируется проводить до 2028 года. В 2024 году обновят 40 километров теплосетей в районах присутствия АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Заменить сети в таком количестве поможет решение губернатора Петербурга Александра Беглова.

Кроме этого, АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в 2022-2023 годах предприятие проверило более 41 километра трубопроводов. В 2024 году специалисты собираются просканировать еще 23,8 километров.

Напомним, что у АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" произошла коммунальная авария 4 июля на пересечении Пражской улицы с улицей Турку.

Фото: ЗАКС.Ру