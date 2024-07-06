"Новые люди" определились с пределом "роста"

Партийный лозунг "Да — переменам", с которым "Новые люди" идут на выборы в Петербурге, оказалось, сказался не только на программе кандидатов, но и на Партии роста, с которой они объединились. Многих кандидатов из команды "проростовских" в списках новых партнеров не оказалось, включая одного из самых заметных муниципалов Павла Швеца.

На днях "Новые люди" окончательно сформировали свои списки кандидатов, которые будут баллотироваться в петербургские муниципалитеты. Как рассказал лидер партии Алексей Нечаев, всего утвердили 388 человек: предприниматели, сотрудники бюджетных учреждений и студенты.

В период слияния "Новых людей" с "Партией роста" представители обновленного объединения объясняли пользу от сотрудничества созданием плацдарма для участия в муниципальных выборах. Подразумевалось, что от "Новых людей" выдвинутся опытные муниципалы, избранные в 2019 году от "Партии роста".

"Сейчас у "Партии роста" 48 действующих муниципальных депутатов. За последние пять лет они доказали свою эффективность: защищали парки и скверы от застройки, помогали жителям в сфере ЖКХ. На данный момент мы подготовили кандидатов в 97 муниципальных образований города", – сказал член регионального совета, мундеп Павел Кондрашов на собрании руководства петербургского отделения в начале июля.

Кондрашов стал одним из немногих выходцев из "Партии роста", которых "Новые люди" решили выдвинуть на сентябрьских выборах. Всего было предложено выдвинуть порядка 80 кандидатов. В основном во Фрунзенском районе — там глава МО № 72 Павел Швец стал собирать команду единомышленников еще в марте. Правда, практически никто в финальные списки партии не попал. Сам Швец тоже не пойдет на выборы.

О том, как проходил "отбор" среди кандидатов, рассказала "Фонтанка". Например, общественник Василий Андреев собрал команду из 20 человек, которые собирались баллотироваться от партии в МО "Купчино", однако большинство из них выдвигать в итоге не стали. Среди причин отказов: активизм, связи с "Яблоком" и критика КРТ. К последним относится и одна из самых заметных участников против сноса "хрущевок" ради строительства нового жилья Татьяна Атанасова, которая также планировала выдвигаться во Фрунзенском районе.

"В июне мне стали поступать сигналы от знакомых — якобы мне разрешат выдвинуть только 5 человек из 20. Говорили про какие-то красные флаги — например, если человек состоял в "Яблоке" или если он выступает против КРТ, так называемой реновации, то его не нужно было брать. У меня уже начали сдавать нервы, что это за игры такие? Партия однозначно сливала людей, которые были замечены хоть в каком-то активизме", - приводит слова Андреева "Фонтанка".

В партии отказы в выдвижении объясняли в основном техническими причинами. Кто-то якобы не сдал документы вовремя. Также звучали и другие основания. Глава петербургского отделения "Новые люди" Анастасия Васильева рассказала "Фонтанке", что поддержать команду в Купчино помешало то, что они не разделяли "идеи прогрессивного патриотизма".

Глава МО № 72 Павел Швец рассказал ЗАКС.Ру, что давно принял для себя решение не идти на новый срок, поэтому не спешил с выходом из "Партии роста". Он по-прежнему остается председателем петербургского отделения. Швец будет помогать на выборах своим единомышленникам, а после голосования решит, чем займется дальше. По его словам, о нежелании выдвигать муниципалов во Фрунзенском районе претенденты в кандидаты узнали в последний момент.

- У нас как бы фракция там своя, "проростовская". Мы людей пригласили, собрали в меру своего понимания, кто должен быть кандидатом. Наше понимание серьезно разошлось. Там слова совершенно расходятся с делами. "Все изменим, все перевернем". Если ты хочешь что-то изменить, то выстави хоть одну команду в один муниципалитет полный. А они выдвигают одного-два человека", - рассказал Швец.

В самой партии заявили, что не хотят стать площадкой выдвижения для всех желающих.

- Мы все-таки партию строим. Партии четыре года, она очень молодая. Потихоньку обрастать такой политической капитализацией — в этом наша задача. Мы же не аэродром подскока. Приходи кто хочешь, уходи кто хочешь. Мы не проходной двор. Часть людей, которых выдвинула Партия роста, там есть люди, которые действительно из Партии роста, настоящие — они все выдвинуты. А есть люди, которые, зная кого-то, попросили выдвинуться. Там мало реальных дел, - рассказал лидер партии Нечаев.

Муниципальные выборы в Петербурге пройдут в 110 муниципальных образованиях с 6 по 8 сентября. Всего планируется избрать более полутора тысяч депутатов в местных советах. Для "Новых людей" это первая муниципальная кампания в Северной столице.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру