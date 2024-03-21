Швец объявил о наборе в "Штаб Купчино" для участия в муниципальных выборах

Глава муниципального образования № 72 Павел Швец 21 марта объявил, что "Штаб Купчино" начал набор кандидатов для участия в муниципальных выборах в сентябре 2024 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Объединение планирует выдвинуть кандидатов во всех шести муниципалитетах Фрунзенского района: МО "Балканский", МО "Волковское", МО "Георгиевский", МО "Купчино", МО № 72 и МО "Александровский". Всего в сентябре там будут избирать более ста мундепов.

Мундеп отметил, что приоритетными целями штаба остаются открытость муниципальной власти для граждан и удобство жизни в округе. Об этом Швец рассказал на примере своего МО № 72, большинство мандатов в котором по итогам выборов 2019 года досталось независимым кандидатам.

"Муниципалитет № 72 стал примером открытости, дружелюбия и здравого смысла. Муниципалитетом здорового человека. Все проекты благоустройства реализуются у нас с участием местных жителей. Мы сделали парк Интернационалистов настоящим общественным пространством, проведя там сотни спортивных и культурных мероприятий, от пробежек и занятий фитнесом, танцев и караоке, до крупных фестивалей", - написал Швец.

В разговоре с ЗАКС.Ру Швец заявил, что у штаба нет цели закрыть все избирательные округа своими кандидатами, поскольку энтузиазма за последние годы у жителей поубавилось.

- Главная задача сохранить муниципалитет № 72 и поддержать активистов, которые соберут команды в соседних муниципалитетах, - рассказал Швец.

Потенциальным кандидатам будут предлагать баллотироваться на выборы от партии "Новые люди". Швец возглавляет реготделение Партии роста, которая в скором времени закончит формальную процедуру объединения с "Новыми людьми". Он подчеркнул, что окончательное решение о выдвижении будут принимать сами кандидаты.

Ранее о формировании команды для участия в муниципальных выборах заявили координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров, его однофамилец Станислав Костров с движением "Центральный район за комфортную среду проживания", а также глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина и сторонники движения "Общество.Будущее".

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру