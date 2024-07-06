Николай Крылов из "Команды Барканова" сообщил о конфликте в ТИК № 1

Глава местной администрации МО "Адмиралтейский округ" Николай Крылов, который собирается баллотироваться в муниципальный совет от "Справедливой России — За правду", получил травму во время посещения территориальной избирательной комиссии № 1 в администрации Адмиралтейского района, которая отвечает за проведение выборов в округе.

Крылов подал документы для регистрации в качестве кандидата в ТИК 28 июня. В течение десяти дней члены комиссии проверяли бумаги на соответствие законодательству. Претензии к документам справедливоросса все же возникли, однако какие именно — неизвестно. Исправить их он должен был в течение двух дней, но ТИК не сообщает, что именно было заполнено не так. Несколько дней Крылов безуспешно пытался узнать, что именно не так в его документах. Несколько раз он лично встречался с председателем комиссии Николаем Потеряевым. Глава ТИК всячески избегал общения. Обстановка накалилась в четверг, 4 июля.

- Он от меня убегал уже несколько раз. Я не понимаю, что делать. Иду за ним. Спрашиваю, будет ли документ какой-то предоставлен, у меня часы тикают, - рассказал Крылов.

После этого глава администрации муниципалитета направился к выходу вслед за Потеряевым, но получил несколько ударов дверью. По словам Крылова, глава ТИК также якобы ударил его по ноге.

- Я после этого еле дохожу до скамейки в администрации района, вызываю полицию, - рассказал Крылов.

В медицинской справке медики указали, что у муниципала диагностирован ушиб пальца с повреждением ногтевой пластинки. Крылов написал заявление в полицию. Заседание комиссии, на котором будет принято решение об отказе в регистрации, пройдет в воскресенье, сказал Крылов. Он уверен, что проблем с документами нет — он около десяти лет состоит на госслужбе в муниципалитете и успел набраться опыта в электоральном законодательстве. Замечания комиссии он считает "надуманными".

Напомним, Крылов идет на выборы в команде бывшего единоросса, главы МО "Адмиралтейский округ" Евгения Барканова. Они не смогли заручиться поддержкой "Единой России", членами которой являлись много лет. Незадолго до утверждения итогов предварительного голосования "Команда Барканова" вышла из партии и договорилась о выдвижении со "Справедливой Россией — За правду".

Константин Леньков