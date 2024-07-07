По делу о смертельном ДТП под Приозерском задержали мигранта

В Ленобласти массовая авария на 95-м километре трассы "Сортавала" со смертельным исходом привела к возбуждению уголовного дела. Об этом 7 июля сообщает региональный главк МВД.

Пока известно об одном задержанном фигуранте. Это 34-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. По официальной версии, в пятницу днем мигрант не справился с управлением и столкнулся с другим легковым автомобилем, из-за чего последний вылетел на встречную полосу. За этим последовали новые столкновения.

В ДТП погибла 32-летняя пассажирка Opel, в машину с которой влетел задержанный. Дело расследуется о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК).

Фото: ЗАКС.Ру