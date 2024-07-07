Беглов поблагодарил главу РПЦ за любовь к Петербургу

Во время визита предстоятеля РПЦ Кирилла в Петербург губернатор Александр Беглов выразил ему персональную благодарность.

"Санкт‑Петербург ваша Родина, Вы любите его и всецело помогаете", - приводит реплику градоначальника пресс-служба Смольного.

По наблюдениям Беглова, патриарх следит за развитием духовной жизни в городе. Особую важность губернатор придал проектам РПЦ, направленным на помощь участвующим в военной операции на Украине.

Со своей стороны, Кирилл поблагодарил Беглова за строительство новых храмов.

фото: gov.spb.ru