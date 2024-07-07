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Новости 17:14

Беглов поблагодарил главу РПЦ за любовь к Петербургу

фото ЗакС политика Беглов поблагодарил главу РПЦ за любовь к Петербургу

Во время визита предстоятеля РПЦ Кирилла в Петербург губернатор Александр Беглов выразил ему персональную благодарность.

"Санкт‑Петербург ваша Родина, Вы любите его и всецело помогаете", - приводит реплику градоначальника пресс-служба Смольного.

По наблюдениям Беглова, патриарх следит за развитием духовной жизни в городе. Особую важность губернатор придал проектам РПЦ, направленным на помощь участвующим в военной операции на Украине.

Со своей стороны, Кирилл поблагодарил Беглова за строительство новых храмов.

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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