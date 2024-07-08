РКН заблокировал альбом группы "Кровосток"

Роскомнадзор заблокировал первый альбом группы "Кровосток" под названием "Река Крови", об этом 8 июля сообщили представители группы в социальных сетях.

"Река Крови, наш первый альбом заблокирован в РФ по решению роскомнадзора, Господи прости. Инстументалы пока в наличии, а слова вы помните", – написали представители группы (орфография и пунктуация сохранены).

В 2022 году "Фонтанка.ру" писала, что группа "Кровосток" попала в список запрещенных в России групп. Выступления таких артистов нежелательны. После этого концерты коллектива начали отменять.

Московская группа "Кровосток" появилась в 2003 году, в их репертуар входят композиции на криминальную тематику с обилием ненормативной лексики.

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