В Пскове будут судить двоих военнослужащих, оставивших воинскую часть

Псковский гарнизонный военный суд зарегистрировал дела в отношении двух военнослужащих из региона, на что обратило внимание издание "Псковская губерния".

Обоим молодым людям, Евгению Суханову и Алексею Веселову, инкриминируют оставление военной части в период мобилизации (ст. 337 УК). Оба, по версии следствия, покинули расположение войск на срок более месяца. Теперь им может грозить наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

Региональное издание подсчитало, что всего подобных дел в Псковской области за последние два года накопилось 75.

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