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Новости 16:40

Подписано концессионное соглашение о ВСМ между двумя столицами

фото ЗакС политика Подписано концессионное соглашение о ВСМ между двумя столицами

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о подписании концессионного соглашения, в рамках которого будет реализован проект высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба федерального правительства.

По словам Мишустина, дан старт строительству железной дороги, длина которой составит почти 680 км. За воплощение проекта в жизнь чиновник поблагодарил главу Сбербанка Германа Грефа и министра транспорта Виталия Савельева.

Напомним, что новая железная дорога сократит время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут. Ради ее возведения потребуется снести путепровод в Обухово.

Фото: ЗАКС.Ру


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