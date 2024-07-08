ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19:19

Депутат Ирина Иванова заработала 4,7 млн рублей в 2023 году

фото ЗакС политика Депутат Ирина Иванова заработала 4,7 млн рублей в 2023 году

Годовой заработок руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Ирины Ивановой в 2023 году составил 4,7 млн рублей. Парламентарий опубликовала свою декларацию в соцсетях 8 июля. Она считает, что избиратели должны иметь возможность ознакомиться с этой информацией, если она им любопытна, несмотря на то, что чиновников и депутатов освободили от обязанности рассказывать о своих доходах. 

В своей декларации Иванова указала десять объектов недвижимости. Все находятся в России: земельный участок, жилой дом, четыре квартиры, гараж, баня, хозблок и сарай. Доход супруга Ивановой в 2023 году составил 4,4 млн рублей. На него записано два земельных участка, два жилых дома, два сарая и хозблок. 

Напомним, с прошлого года депутаты и чиновники не обязаны размещать в открытом доступе информацию о доходах и имуществе. Эти сведения теперь публикуются на сайте городского парламента в обезличенном виде. Больше всех в 2023 году заработал неназванный депутат, который отчитался о заработке в 210 млн рублей. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Иванова Ирина Владимировна 




Новости8 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама