Депутат Ирина Иванова заработала 4,7 млн рублей в 2023 году

Годовой заработок руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Ирины Ивановой в 2023 году составил 4,7 млн рублей. Парламентарий опубликовала свою декларацию в соцсетях 8 июля. Она считает, что избиратели должны иметь возможность ознакомиться с этой информацией, если она им любопытна, несмотря на то, что чиновников и депутатов освободили от обязанности рассказывать о своих доходах.

В своей декларации Иванова указала десять объектов недвижимости. Все находятся в России: земельный участок, жилой дом, четыре квартиры, гараж, баня, хозблок и сарай. Доход супруга Ивановой в 2023 году составил 4,4 млн рублей. На него записано два земельных участка, два жилых дома, два сарая и хозблок.

Напомним, с прошлого года депутаты и чиновники не обязаны размещать в открытом доступе информацию о доходах и имуществе. Эти сведения теперь публикуются на сайте городского парламента в обезличенном виде. Больше всех в 2023 году заработал неназванный депутат, который отчитался о заработке в 210 млн рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру