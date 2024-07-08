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Новости 19:25

Беркович* и Петрийчук** получили по шесть лет колонии

фото ЗакС политика Беркович* и Петрийчук** получили по шесть лет колонии

2-й Западный окружной военный суд в Москве 8 июля вынес приговоры режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук** в рамках дела об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом вечером 8 июля сообщает ТАСС. Каждую из них осудили на шесть лет колонии общего режима.

Именно такой срок запросило фигуранткам государственное обвинение на прошлой неделе. Последние заседания проходили в закрытом от публики режиме.

Напомним, что двоих театральных деятелей преследовали с весны прошлого года из-за постановки "Финист Ясный Сокол", удостоенной двух премий "Золотая маска". Спектакль посвящен судьбам женщин, которые стали спутницами исламских террористов. 

*Росфинмониторинг внес Евгению Беркович в реестр экстремистов и террористов

**Росфинмониторинг внес Светлану Петрийчук в реестр экстремистов и террористов

фото: ЗАКС.Ру


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