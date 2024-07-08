Сопредседателем общественного штаба Беглова стал директор Эрмитажа

В Петербурге 5 июля начал работу предвыборный общественный штаб Александра Беглова, который выдвинулся на второй губернаторский срок. Телерепортаж об этом вышел на телеканале "Россия 1", обратила внимание "Ротонда".

Сопредседателями штаба стали директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, доктор технических наук, почётный радист РФ Георгий Анцев и лидер реготделения единороссов Сергей Боярский. Среди координаторов штаба оказались отец депутата Госдумы, актер Михаил Боярский, руководитель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова и командир "Ленинградского полка" Михаил Коган.

На выборы губернатора Петербурга заявлялись более двух десятков человек, но в Горизбиркоме зарегистрировали только четверых: Александра Беглова, Павла Брагина, Сергея Малинковича и Максима Яковлева. Голосовать петербуржцы будут три дня: с 6 по 8 сентября.

фото: kremlin.ru