Малинкович стал четвертым зарегистрированным кандидатом в губернаторы

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 5 июля приняла решение о регистрации лидера партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича в качестве кандидата на выборах губернатора Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Он стал четвертым претендентом на пост высшего должностного лица города.

Как и остальные зарегистрированные кандидаты, Малинкович сдал 162 подписи депутатов из 91 муниципалитета. Претензий к подписям у комиссии в ходе проверки не возникло. Ранее один из членов ГИК скептически отнесся к тому, что все зарегистрированные кандидаты сдали одинаковое количество подписей.

Член комиссии от "Яблока" Павел Шапчиц 5 июля заявил, что накануне заседания изучил подписи Малинковича. Оказалось, что все они были собраны 4 и 5 июня. Ранее Telegram-канал "Ротонда" писал, что петербургские муниципалы организованно сдавали свои подписи в первые дни после назначения выборов. Сам Малинкович, который присутствовал на заседании, на замечания Шапчица заявил, что они не обоснованы. Кандидат поблагодарил комиссию за работу.

- Хочу вас поблагодарить за оперативность, за объективность. История наших взаимоотношений с Санкт-Петербургской избирательной комиссией драматична. В свое время мне даже пришлось побывать в голодовке, связанной с перипетиями этих взаимоотношений, - сказал Малинкович.

Всего на выборы губернатора заявлялись 22 человека, но в бюллетень попадут четверо: действующий губернатор Александр Беглов ("Единая Россия"), депутат Заксобрания Максим Яковлев (ЛДПР), муниципальный депутат Павел Брагин ("Зеленые") и экс-кандидат в президенты Сергей Малинкович ("Коммунисты России").

Голосование пройдёт с 6 по 8 сентября. В эти дни петербуржцы будут также выбирать депутатов местных советов и депутата Заксобрания по 18-му округу.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру