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Новости 19:58

Депутата Мосгордумы оштрафовали по "экстремистскому" протоколу

фото ЗакС политика Депутата Мосгордумы оштрафовали по "экстремистскому" протоколу

Суд в Москве привлек к административной ответственности внефракционного депутата из Мосгордумы Дмитрия Локтева. 41-летнего политика признали виновным в распространении экстремистской символики (ст. 20.1 КоАП), о чем сообщает 8 июля пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Особенность дела состоит в том, что обвинительное решение лишает депутата возможности баллотироваться на выборах любого уровня в течение года. В сентябре состоятся новые выборы в Мосгордуму.

С похожими трудностями кандидаты в депутаты сталкивались в Москве летом 2022 года: у оппозиционеров находили экстремистскую символику, что не давало им возможности зарегистрироваться в качестве кандидатов.

фото: duma.mos.ru


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