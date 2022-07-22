В Москве задержали очередного кандидата в мундепы из-за символики "Умного голосования"

Столичные правоохранители задержали кандидата в мундепы московского района Выхино-Жулебино Александра Трофимова, передаёт правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Поводом для претензий силовиков стала "экстремистская" символика "Умного голосования", которую нашли на его страницах в соцсетях.

Трофимова везут в суд. Он, добавим, является помощником депутата Мосгордумы Евгения Ступина.

Отметим, что нынешним летом московских активистов, которые собираются участвовать в муниципальной кампании, систематически задерживают и привлекают к административной ответственности по статье 20.3 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование экстремистской символики). Согласно последним положениям закона, обвинительное решение суда по ней лишает россиян права баллотироваться в течение ближайшего года. Таким образом уже осудили Марину Литвинович, Андрея Морева, Ольгу Сидельникову, Виталия Третьюхина, Николая Кавказского, Евгения Лебедева, Елену Караваеву и Андрея Натальчука. Как правило, силовики находят запрещенную символику в старых фотографиях и постах на страницах активистов в соцсетях.

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