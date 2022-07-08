Правозащитницу Литвинович оштрафовали за демонстрацию экстремистской символики из-за речи про "Умное голосование"

Савеловский суд Москвы оштрафовал бывшего члена московской Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович по административной статье о демонстрации экстремистской символики, сообщила она сама у себя в Telegram-канале.

Примечательно, но Литвинович при этом не демонстрировала нигде никакой запрещённой символики: поводом для составления протокола в её отношении послужила речь на встрече КПРФ с избирателями в сентябре 2021 года. Тогда она несколько раз вслух произнесла словосочетание "Умное голосование". "Где тут символика, не знаю", - недоумевает Литвинович.

Теперь суд лишил правозащитницу возможности в течение года участвовать в каких-либо выборах. Она собирается подать жалобу в Мосгорсуд.

Интересы Литвинович в суде представляли Юлия Евдокимова и Юлия Трегубова.

Напомним, что в июне подобным образом лишили пассивного избирательного права не менее 5 граждан, которые собирались участвовать в муниципальных выборах. Последний раз протокол составили на муниципала Ольгу Сидельникову.

В 2021 году Роскомнадзор заблокировал сайт "Умного голосования" за связь с ФБК* (признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность запрещена).