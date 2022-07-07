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Новости 15:35

В Москве задержали еще одного мундепа, не поддерживающего спецоперацию

фото ЗакС политика В Москве задержали еще одного мундепа, не поддерживающего спецоперацию

Глава столичного муниципального района Якиманка Андрей Морев сообщил в своем Telegram-канале о том, что его задержали полицейские. Случилось это на выходе из здания суда, где его оштрафовали на 50 тысяч по статье 20.3.3 КоАП (дискредитация армии).

Примечательно, что полицейские вступили с ним в контакт еще утром, предложив выйти на улицу, поскольку на машине 47-летнего Морева якобы была обнаружена "странная" наклейка. Теперь, как пишет депутат, из-за наклейки его хотят оформить по статье 20.3 КоАП (демонстрация экстремистской символики).

Отметим, что в Москве нынешней осенью пройдут муниципальные выборы, и с начала лета участились случаи преследования действующих мундепов и потенциальных кандидатов. На них регулярно заводят дела по статье о демонстрации экстремистской символики из-за старых постов в соцсетях. Обвинительное решение суда по таким делам лишает россиянина пассивного избирательного права на один год.


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