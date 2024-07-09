Петербурженка перевела телефонным мошенникам более 12 млн рублей

Петербургские полицейские начали розыск предполагаемых мошенников, которым удалось заполучить более 12,2 млн рублей от местной 74-летней жительницы. Об этом 9 июля сообщает региональный главк МВД.

Пенсионерка сама пожаловалась сотрудникам правопорядка на случившееся. Согласно заявлению женщины, позвонившие злоумышленники в период с 3 по 6 июля убедили ее перевести крупную сумму денег на указанные счета. Возбуждено дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Нынешним летом прокуратура в Ленобласти впервые в России стала применять меры к мобильным операторам, которые пропускают мошеннические звонки с подменных номеров. По иску надзорного ведомства уже был крупно оштрафован "Мегафон".

Фото: ЗАКС.Ру