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Новости 11:30

Петербурженка перевела телефонным мошенникам более 12 млн рублей

фото ЗакС политика Петербурженка перевела телефонным мошенникам более 12 млн рублей

Петербургские полицейские начали розыск предполагаемых мошенников, которым удалось заполучить более 12,2 млн рублей от местной 74-летней жительницы. Об этом 9 июля сообщает региональный главк МВД.

Пенсионерка сама пожаловалась сотрудникам правопорядка на случившееся. Согласно заявлению женщины, позвонившие злоумышленники в период с 3 по 6 июля убедили ее перевести крупную сумму денег на указанные счета. Возбуждено дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

Нынешним летом прокуратура в Ленобласти впервые в России стала применять меры к мобильным операторам, которые пропускают мошеннические звонки с подменных номеров. По иску надзорного ведомства уже был крупно оштрафован "Мегафон".

Фото: ЗАКС.Ру


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