В Петербурге "Мегафон" получил два крупных штрафа из-за мошеннических звонков

В Петербурге рассмотрели два протокола, составленные прокуратурой на компанию "Мегафон". Как сообщает 1 июля объединенная пресс-служба городских судов, итогом заседания стало назначение двух штрафов по 600 тысяч рублей каждый. Мобильного оператора признали виновным в неисполнении обязанности по прекращению оказания услуг связи (ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП).

Суть обоих дел состояла в том, что "Мегафон" пропустил мошеннические звонки из-за рубежа, совершенные с подменой номера. В результате злоумышленники обманным путем завладели деньгами клиентов. Один из таких звонков был произведен из Франции.

Ранее прокуратура Ломоносовского района Ленобласти охарактеризовала свой иск как первый в своем роде в отечественной практике. Позже похожий иск к мобильному оператору подала прокуратура Всеволожского района.

Фото: ЗАКС.Ру