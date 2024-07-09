Члены избиркомов приступят к поквартирным обходам с 22 июля

В Петербурге вновь устроят поквартирные обходы для информирования избирателей о предстоящих выборах. Решение о проведении проекта "ИнформУИК" принял Горизбирком на заседании 9 июля.

Обходы стартуют 22 июля и завершатся 21 августа. Члены избирательных комиссий будут рассказывать горожанам о том, где, когда и как можно будет проголосовать на выборах губернатора.

Также члены Горизбиркома одобрили ряд назначений членов ТИК. В состав ТИК № 3 вошла Анна Иванова от "Справедливой России — За правду". От той же партии был назначен в ТИК № 42 Олег Бузенков.

В ТИК № 18 получила назначение Ксения Синёва, в ТИК № 30 — Николай Миронюк и Валентина Ландышко. Последняя в 2020 году возглавляла УИК № 2191, где сотрудник полиции применил силу к фотокорреспонденту Давиду Френкелю. Журналисту потребовалась медицинская помощь, у него зафиксировали перелом руки. Ландышко говорила, что Френкеля никто не толкал, а упал он сам.

От своих обязанностей оказались освобождены член ТИК № 5 Алла Давыдкина и член ТИК № 59 Оксана Гирич.

В период с 6 по 8 сентября в Петербурге состоятся выборы губернатора и муниципальные выборы. Одновременно на территории Кировского и Красносельского районов пройдут довыборы в Заксобрание по 18-му округу. О том, как разворачивается подготовка к ним, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру