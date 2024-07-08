Довыборы в ЗакС без ажиотажа

Фото ЗАКС.Ру

Более двух недель продолжается прием документов от желающих побороться за вакантное место в Законодательном собрании. Особого интереса среди самовыдвиженцев к мандату депутата парламента в городе не наблюдается - пока о намерениях участвовать в выборах сообщили лишь в парламентских партиях. Подробнее кампании в 18-м округе - в материале ЗАКС.Ру.

О том, что в Петербурге пройдут дополнительные выборы депутата Заксобрания седьмого созыва стало известно еще год назад. По личным причинам от депутатского мандата отказался единоросс Алексей Далматов, который избрался по 18-му одномандатоному округу, расположенному на территории Красносельского и Кировского районов. Довыборы решили провести одновременно с двумя другими запланированными крупными кампаниями: выборами губернатора и депутатов местных советов.

Первым заявил о намерениях баллотироваться в Заксобрание медиаменеджер, член Общественной палаты России Александр Малькевич, который сотрудничал с "Единой Россией". Из-за статуса члена ОПР его членство в партии было приостановлено. Он же длительное время оставался единственным кандидатом, который заявлял о желании попасть в ЗакС. На внутрипартийном голосовании ЕР Малькевич победил с большим отрывом.

Остальные парламентские партии до назначения выборов говорили о планах на участие в этой кампании лишь в общих чертах. Большинство из выдвинутых ими кандидатов оказались муниципальными депутатами. Так, ЛДПР выдвинула Евгения Ененкова из МО "Шувалово-Озерки", от компартии на выборы пошел депутат МО "Ульянка" Александр Михайлов, а "Новые люди" утвердили кандидатуру Павла Любимова из МО "Юго-Запад".

"Яблоко" решило выдвинуть детского врача Ольгу Юркевич. Позже других парламентских партий с кандидатом определились в "Справедливой России - За правду". Их будет представлять общественник Александр Колос.

Самовыдвиженцы, судя по ГАС "Выборы", не спешат подавать документы. По состоянию на 8 июля ни одного независимого кандидата на довыборы не заявилось. Впрочем, на выборах 2021 года из девяти кандидатов самовыдвиженец был лишь один - бывший Сергей Никешин, который много лет до этого представлял избирателей 18-го округа в парламенте от "Единой России".

Возможное участие Никешина в довыборах 2024 года активно обсуждалось в политических кругах после назначения выборов. Он по-прежнему ведет активную деятельность в районе, несмотря на отсутствие статуса депутата: организовывает экскурсии и лекции для жителей и занятия для старшего поколения, занимается благотворительностью. Накануне назначения довыборов ЗАКС.Ру пытался узнать у экс-депутата о планах на сентябрь, однако никакого заявления общественник делать не стал.

У кандидатов еще есть время подать документы в ТИК до 23 июля. При этом, например, самовыдвиженцам стоит учитывать, что им потребуется время на сбор 4527 подписей избирателей для того, чтобы пройти регистрацию для попадания в бюллетень.

Политолог Дмитрий Солонников считает, что дополнительные выборы в Заксобрание не очень привлекательны для самовыдвиженцев и представителей непарламентских партий из-за своей ограниченности в локации. Кроме того, по его мнению, многие считают неэффективной трату ресурсов на избрание за два года до конца полномочий седьмого созыва.

- То, что нет самовыдвиженцев, во-первых, еще подождем, может появятся, а во-вторых, для них это такой, не очень интересный формат. Заявить о себе громко, чтобы прозвучать на весь город здесь не получится. Очень локальная кампания. На фоне губернаторских выборов, на фоне общегородских муниципальных выборов один округ Законодательного собрания - вообще незаметно. Большинство горожан даже не в курсе, что эти выборы будут. Да и жители этого избирательного округа не очень в курсе. Чтобы заявиться и помахать флагом - нет, не работает. Можно подаваться, если ты реально оцениваешь свои силы для того, чтобы победить. Серьезно нужно в эту кампанию вкладываться, иметь финансирование, оргструктуру. Опять же, в 2026 году будут полноценные выборы. Выборы сейчас на два года - многие считают, что это неэффективная трата времени и сил, - считает Солонников.

ЗАКС.Ру поинтересовался у представителей малых партий о планах на довыборы. Лидер "Коммунистов России" и кандидат в губернаторы Сергей Малинкович сообщил, что партия размышляет над участием в дополнительных выборах, однако он сомневается, что у партии найдутся дополнительные ресурсы еще на одну кампанию. Партия "Родина" также не собирается никого выдвигать на довыборы.

Какой бы партии бы ни достался вакантный мандат, изменить положение сил в Мариинском дворце он не сможет. "Единая Россия" по-прежнему останется парламентским большинством. Для "Яблока" победа могла бы стать имиджевой - тогда бы фракция состояла из трех человек, утратив звание самой малочисленной, и встала бы в один ряд с "Новыми людьми" и ЛДПР, в которых числятся по три депутата.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру