Более тысячи петербургских семей-очередников получили новое жилье

В Петербурге более одной тысячи семей-очередников получили новые квартиры в рамках программы улучшения жилищных условий с начала 2024 года, об этом 9 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Новые квартиры расположены в многоквартирных домах в Красногвардейском, Приморском и Пушкинском районах Петербурга.

В общей сложности обладателями новых квартир стали 146 многодетных семей, 50 семей с детьми-инвалидами, шесть ветеранов Великой Отечественной войны и многие другие.

Напомним, что в Петербурге 107 семей с детьми-инвалидами получили социальные выплаты на покупку жилья.

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