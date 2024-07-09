Военный суд напомнил о праве на помилование у Беркович* и Петрийчук**

Во Втором Западном окружном военном суде напомнили, что режиссер Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук** могут выйти из колонии раньше, об этом 9 июля пишет ТАСС со ссылкой на суд.

В суде уточнили, что по УДО девушки смогут выйти ориентировочно к середине 2027 года, то есть им нужно пробыть в колонии не менее трех четвертей срока наказания.

Однако там отметили, что у Беркович* и Петрийчук**, как и у многих, есть право на помилование президента России.

"Они же тоже не исключение в этом смысле", – отметили в суде.

Напомним, что Второй Западный окружной военный суд назначил режиссеру Евгении Беркович* и драматургу Светлане Петрийчук** в рамках дела об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) шесть лет колонии. Двоих театральных деятелей преследовали с весны прошлого года из-за постановки "Финист Ясный Сокол".

*Росфинмониторинг внес Евгению Беркович в список экстремистов и террористов

**Росфинмониторинг внес Светлану Петрийчук в список экстремистов и террористов

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы