Кандидаты рискуют не успеть сдать документы из-за долгой очереди в ТИК №14

Несколько кандидатов в муниципальные депутаты не смогли дождаться приема в ТИК №14, несмотря на то, что заняли очередь еще утром. За день комиссия приняла документы только у десятка кандидатов. После окончания рабочего дня сотрудники охраны перестали пускать людей в здание администрации Выборгского района.

Среди тех, кто не успел подать документы - депутат МО "Светлановское" Андрей Роганков, который решил баллотироваться и в своем округе, и в МО "Левашово". В ТИК №22, которая отвечает за проведение выборов в МО "Светлановское", у муниципала проблем не возникло. В ТИК №14, которая организовывает выборы в МО "Левашово", все иначе. Он пробыл в очереди с 8:45, около девяти часов, но так и не дождался аудиенции с членами комиссии. По его словам, ТИК за рабочий день принял около девяти человек. Он был в очереди четырнадцатый. Всего в списках было более 30 человек.

- Мы не понимали, что там можно делать. По часу принимали пакет документов. Это просто ни в какие ворота, - рассказал Роганков.

Среда, 10 июля - последний день, когда можно сдать документы для регистрации. Если претенденты в муниципалы не сделают это своевременно, то утратят статус кандидата. Роганков также намерен приехать в администрацию утром, но опасается, что ситуация может повториться.

Другой кандидат Илья Мохов, который тоже решил баллотироваться в МО "Левашово", попытался встретиться с председателем ТИК уже после 18:00 - как и Роганков он прождал в здании администрации с утра. На выход его вытолкали сотрудники охраны. Он сообщил ЗАКС.Ру, что, по его подсчетам, комиссия за день приняла 11 человек.

Председатель ТИК №14 Екатерина Абрамова сообщила ЗАКС.Ру, что после окончания рабочего дня прием документов от кандидатов вестись не будет - продолжат только завтра. Сколько именно кандидатов приняли за сегодня она уточнить не смогла.

- В настоящий момент не могу сказать, потому что я еще не все документы видела. Обрабатываем. Сегодня нет [не будет продолжаться прием документов], завтра работаем до последнего, сегодня - нет, - сказала Абрамова.

Ранее кандидаты рассказывали об очередях на сдачу документов в ТИК №46, которая организует выборы в МО "Сосновая поляна". Один из претендентов на место в совете предполагает, что очередь была создана искусственно.

Муниципальные выборы пройдут в Петербурге 6,7 и 8 сентября в 110 муниципальных образованиях. Планируется избрать более полутора тысяч кандидатов. Это первые общегородские выборы после ликвидации ИКМО, избирательных комиссий муниципальных образований. Их полномочия переданы ТИК. Предполагалось, что упразднение ИКМО позволит избавиться от скандалов, связанных с подачей документов для участия в выборах. Например, в 2019 году в некоторых МО в очереди специально набирали массовку с пустыми папками, чтобы не позволить определенным кандидатам принять участие в выборах.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру