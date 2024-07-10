Из-за форума БРИКС с 10 по 13 июля в Петербурге введут ограничения для транспорта

В Петербурге проведут Х Парламентский форум БРИКС, из-за чего водителей ждут ограничения в центре города, об этом 9 июля сообщали в комитете по транспорту города.

Их введут с полуночи 10 июля и до 23:59 13 июля. Сужены будут Вознесенский проспект, Исаакиевская площадь, Михайловская улица, 6-й Советская улица, Университетская набережная, Шпалерная улица и набережная Мойки.

На этих же улицах нельзя будет парковать свой транспорт. На такой же срок перекроют движение транспорта на площади Растрелли.

Напомним, что президент России Владимир Путин приедет в Петербург для участия в форуме БРИКС. Он пройдет 11 и 12 июля.

Фото: ЗАКС.Ру