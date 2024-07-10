В ЗакСе предложили запретить уличным музыкантам призывы к насилию над животными

Трое депутатов Заксобрания от "Единой России" внесли на рассмотрение коллег проект поправок в два городских закона, следует из данных на сайте парламента Петербурга. Речь идет о введении запрета уличным музыкантам на призывы к насилию над животными.

Поправки вносятся в закон "Об организации и проведении уличных выступлений в Санкт-Петербурге" и в городской закон об административных правонарушениях. Авторами инициативы выступили Всеволод Беликов, Вера Сергеева и Денис Четырбок.

"Изменение касается установления требования, в соответствии с которым при проведении уличного выступления на территории Санкт-Петербурга не допускаются призывы к жестокому обращению с животными", — говорится в пояснительной записке к проекту. Каких-либо сведений о случаях, когда бы уличные музыканты призывали к жестокости в отношении животных, в документе не приводится.

Разработанный проект соответствует законодательству, следует из текста представленного Юридическим управлением ЗакСа заключения.

В конце 2022 года Заксобрание приняло закон об уличных артистах. Им предписали заранее согласовывать выступления. Кроме того, в городе выделили зоны, в которых запрещено играть на музыкальных инструментах со звукоусилением.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру