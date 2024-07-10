СК потребовал заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву*

В Замоскворецкий районный суд Москвы поступило ходатайство Следственного комитета о заочном аресте телеведущей Татьяны Лазаревой* по статье об оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ), об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.

В отношении телеведущей возбудили уголовное дело из-за заявлений об атаках украинских беспилотников в российских городах.

На данный момент, Лазарева* находится в розыске, а с 2022 года является иноагентом.

Напомним, что суд Москвы заочно арестовал жену умершего политика Алексея Навального** Юлию. Ей вменяют статью об участии в экстремистском сообществе (ч.2 ст.282.1 УК РФ).

*Минюст внес Татьяну Лазареву в список иноагентов, Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов

**Росфинмониторинг внес Алексея Навального в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру