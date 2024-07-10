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Суд ликвидировал организацию "Санкт-Петербургское Латышское общество"

фото ЗакС политика Суд ликвидировал организацию "Санкт-Петербургское Латышское общество"

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административный иск ГУ Минюста РФ по Петербургу и Ленобласти к общественной организации "Санкт-Петербургское Латышское общество", об этом 10 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В отношении ответчика ранее была проведена проверка. В ходе нее было установлено, что организация не занималась деятельностью по достижению уставных целей, устав организации не соответствует законодательству России и многие другие нарушения.

Сами представители общества в суд не явились, хотя были извещены. Суд решил ликвидировать организацию.

Региональная общественная организация "Санкт-Петербургское Латышское общество" собирала латышей в Северной столице. Их представительство находилось на Моховой улице.

Фото: ЗАКС.Ру


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