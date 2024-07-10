В Госдуму внесли законопроект об отмене муниципального фильтра для кандидатов от парламентских партий

Депутаты от КПРФ внесли в Государственную думу законопроект об отмене муниципального фильтра для кандидатов в губернаторы от парламентских партий, об этом 10 июля пишет ТАСС со ссылкой на базу парламента.

На данный момент, кандидату в губернаторы города нужно собрать подписи от 5% до 10% муниципальных депутатов в зависимости от региона. Коммунисты предлагают внести изменения в законы "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" и "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

В пояснительной записке сказано, что муниципальные депутаты отдают предпочтение кандидату от своей же партии. В случае отмены фильтра, муниципалы будут уделять больше внимания другим кандидатам. По мнению парламентариев, это увеличит здоровую конкуренцию среди претендентов.

Напомним, что 18 кандидатов на пост губернатора Петербурга лишились этого статуса, так как не предоставили избирательной комиссии необходимые документы. Среди них оказался лидер горкома КПРФ Роман Кононенко. Он как раз смог собрать необходимое число подписей для прохождения муниципального фильтра. В Петербурге желающие стать кандидатом в губернаторы должны собрать подписи 10% муниципальных депутатов из двух третей муниципалитетов.

Фото: ЗАКС.Ру