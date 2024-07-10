Скончалась почетный гражданин Петербурга Надежда Строгонова

Блокадная учительница, почетный гражданин Санкт-Петербурга Надежда Строгонова скончалась в возрасте 103 лет, сообщил председатель городского парламента Александр Бельский в своем Telegram-канале 10 июля.

"Интеллигентная, мудрая, чуткая женщина — каждая встреча с ней дарила множество светлых эмоций, врезалась в память. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, ученикам и коллегам Надежды Строгоновой. Её имя навсегда вписано в историю города. Северная столица скорбит", - написал Бельский.

Также соболезнования выразил губернатор Петербурга Александр Беглов. Текст опубликован на сайте Смольного.

"Надежда Васильевна стала легендой еще при жизни. Невзирая на возраст, она до самых последних дней участвовала в жизни города. Ее искреннее слово заставляло жить и верить в лучшее. Ленинградка, блокадная учительница. Человек не только сильный и яркий, но и бесконечно добрый! Надежда Васильевна стала примером лучшего, что есть в наших учителях", - говорится в обращении.

Строгонова родилась в городе Холм (Новгородская область), переехала в Ленинград из-за учебы, где решила остаться. В годы войны работала в школе, перепрофилированной в детский дом. Вместе с другими сотрудниками она спасла и эвакуировала более 600 сирот. С 1 сентября 1942 года начала преподавать в младших классах. Позже до пенсии проработала учителем в школе на 6-й Советской улице.

Награждена медалями "За оборону Ленинграда" и "За доблестный труд в Великой Отечественной войне". В мае 2023 года ей было вручен знак почетного гражданина Санкт-Петербурга. В сентябре бы ей исполнилось 104 года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру