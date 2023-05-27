Беглов и Бельский вручили знаки почетных граждан блокаднице Строгоновой и внучке Пьехи

Фото Константин Леньков, ЗАКС.Ру

В Мариинском дворце 27 мая, в день 320-летия Петербурга состоялась торжественная церемония присвоения звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга". Губернатор Александр Беглов и председатель парламента Александр Бельский передали почетные знаки блокадной учительнице Надежде Строгоновой и внучке Эдиты Пьехи Эрике Быстровой. Сама народная артистка, которая получила звание с 15-й попытки, на мероприятие не пришла. Подробнее - в фоторепортаже ЗАКС.Ру.

- Она [Пьеха] настолько же была грациозна, нежна, как сам город. Человек, который везде представлял наш город. Человек, который не воспринимается без города Санкт-Петербурга. Она не родилась в нашем городе. Она в него приехала. Человек, которым мы гордимся, гордится вся наша страна. Человек, который объехал весь мир с песнями о Петербурге. Надежда Васильевна, наш замечательный блокадный учитель. Я помню, когда Александр Дмитриевич приехал поздравлять ее со столетием. Она своим хрупким и тонким голосом говорила о том, как жили в блокадном Ленинграде, - объявил Бельский.

Губернатор свое выступление посвятил празднованию годовщины основания города. Рассказал, как посетили с Бельским могилу Петра I и отслужили "маленькую панихидку". Он также поздравил собравшихся с круглой датой.

Внучка народной артистки не стала выступать с речью после получения знака и удостоверения. Слово взяла Строгонова, которая поблагодарила администрацию города и президента за то, что они так оценили работу преподавателей во время блокады Ленинграда.

В Ротонде собралось порядка 300 гостей, среди которых были чиновники из Смольного, руководители районов города, главы силовых ведомств, представители конфессий, а также почетные граждане прошлых лет. Еще на мероприятии были депутаты Государственной думы: Александр Тетердинко, Михаил Романов, Елена Драпеко и Ксения Горячева. Бывшего спикера ЗакСа Вячеслава Макарова и главы петербургских единороссов Сергея Боярского на церемонии не было. Также в Мариинском дворце не оказалось спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая часом ранее возлагала цветы у Медного всадника. В 2022 году, когда награждали почетных граждан главу ПАО "Газпром" Алексея Миллера и президента "Транспортного союза Северо-Запада" Владимира Ходырева, Матвиенко присутствовала.

О том, как парламент выбирал почетных граждан, читайте в материале ЗАКС.Ру.

































































Константин Леньков