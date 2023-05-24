"Акт справедливости" для Эдиты Пьехи

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Петербургский парламент 24 мая все же присвоил звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" народной артистке СССР Эдите Пьехе. Событие можно считать историческим. Певицу выдвигали более десяти раз, но каждый раз депутаты выбирали других претендентов. Также почетного звания удостоилась 102-летняя блокадница Надежда Строгонова.

Претендентами на звание в 2023 году были народная артистка СССР, певица Эдита Пьеха, блокадная учительница, педагог Надежда Строгонова, конструктор подводных лодок Юрий Кормилицин и доктор геолого-минералогических наук Михаил Спиридонов. На закрытом заседании парламента депутаты проголосовали за Пьеху и Строгонову. Обе набрали около 40 голосов "за". Торжественная церемония вручения нагрудных знаков состоится в день 320-летия Петербурга, 27 мая.

Строгонова, инициатор установки памятника блокадному учителю, в сентябре отметит 103-летие. "Наш блокадный учитель. Все её хорошо знают", - говорил о Строгоновой губернатор Александр Беглов во время ежегодного отчета перед парламентом в апреле. В годы блокады она работала учителем начальных классов и воспитателем в детском доме. Ее педагогический стаж превышает 50 лет. Сейчас она продолжает встречаться со школьниками и занимается общественной деятельностью.

Пьехе удалось получить звание лишь с 15 раза. Последний раз она была в списке претендентов в 2020 году. Тогда почетный статус достался генеральному директору Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгению Шляхто и бывшему главе петербургского метрополитена Владимиру Гарюгину. "Долгожданное" признание Пьехи депутаты встретили положительно.

- В этом году, мне кажется, мы совершили акт справедливости и воздали должное Эдите Станиславовне Пьехе. Две кандидатуры, портреты которых окажутся в галерее почетных граждан - они мне кажутся идеальными и не вызывают сомнений, - заявила депутат Марина Шишкина.

Присвоение звания почетного гражданина Пьехе поддержал и депутат ЗакСа Алексей Зинчук, который, по его словам, не знаком с репертуаром артистки. Он голосовал за нее исключительно из-за "несправедливости". Депутат Михаил Амосов, который всегда голосовал за кандидатуру Пьехи, поделился с ЗАКС.Ру, что для него остается загадкой, почему парламент не сделал это раньше.

- Я до этого голосовал всегда "за" и выступал с трибуны перед коллегами о том, что биография Пьехи, на мой взгляд, как будто бы специально создана под это звание. Человек приехал из другой страны, прожила всю жизнь в нашем городе. Ее звали в Москву - она не уехала. У нее были возможности уехать обратно в Польшу, очевидно, она человек не бедный. Но она осталась верна нашему городу. Кому как не ей давать это звание. Я очень рад, - рассказал ЗАКС.Ру Амосов.

Многолетнее нежелание депутатов Заксобрания присвоить звание почетного гражданина певице лидер фракции единороссов Павел Крупник назвал "ошибкой" предыдущих созывов.

- На мой взгляд, это была ошибка предыдущих созывов. Действительно достойный человек. На мой взгляд, не менее достойный, чем Дик Адвокат [тренеру статус присвоили в 2008 году]. Наверное, на мой взгляд, человек заслуживает больше звания почетного. Дик Адвокат хороший тренер, но их много. А Эдита Пьеха для Петербурга одна, - сказал Крупник.

Депутат от "Единой России" Андрей Горшечников, рассказал ЗАКС.Ру, что во время предыдущих голосований предпочтение отдавалось более "актуальным" претендентам.

- Я рад, что мы ее избрали, конечно же. Возможно, конечно, это могло быть и раньше. Наверное, какие-то политические установки были по времени. Каждый год ей просто не везло, что ли. Почему-то были у этих [избранных] кандидатов текущие более важные особенности, разрешенные вопросы актуальные для нашего города, - рассказал Горшечников.

Депутат Вишневский в беседе с ЗАКС.Ру рассказал, что не знает причин прежнего игнорирования кандидатуры Пьехи. По его словам, раньше от руководства парламента давалась рекомендация, кого следует поддержать. Указаний "не поддерживать" кого-либо не было, подчеркнул парламентарий.

Депутаты могут выбирать почетных граждан каждый год. Раньше за раз можно было присвоить не более двух званий, однако в конце 2022 года ограничения сняли, позволив в один раз выбирать большее число почетных граждан, но не более 10 за созыв. Статус подразумевает свободный проход в здания исполнительной и законодательной власти, безотлагательное право на прием губернатором, председателем парламента и должностными лицами государственной власти. Также почетные граждане бесплатно пользуются городским общественным транспортом и получают ежемесячную выплату.

Годом ранее депутаты назвали почетными гражданами председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, и главу Ленгорисполкома Владимира Ходырева. Тогда в списке номинантов также оказался шансонье Александр Розенбаум, но артист попросил исключить его из "гонки". В 2021 году звание присвоили заслуженному врачу Петру Яблонскому и народному артисту Борису Эйфману. Последнего часто критикуют градозащитники. За несколько часов до закрытого заседания активисты начали сбор подписей за лишение народного артиста звания почетного гражданина из-за сноса дома Басевича, на месте которого хотят построить апартаменты для сотрудников Академии танца Бориса Эйфмана.































текст: Константин Леньков / фото: Михаил Масленников